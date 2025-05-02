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Манчестер Сити — Вулверхэмптон, результат матча 35-го тура АПЛ, счёт 1:0, 2 мая 2025 года

Гол Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ
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Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
02 мая 2025, пятница. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Де Брёйне – 35'    

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник Кевин Де Брёйне, которому ассистировал нападающий Жереми Доку — 1:0.

После 35 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 41 очко.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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