Гол Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ

Завершился матч 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Мерсисайд, Англия). «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 35-й минуте забил полузащитник Кевин Де Брёйне, которому ассистировал нападающий Жереми Доку — 1:0.

После 35 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка. «Вулверхэмптон» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 41 очко.