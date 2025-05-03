«Сити» вернулся на третье место в АПЛ благодаря голу Де Брёйне в матче с «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» занял третье место в английской Премьер-лиге, победив «Вулверхэмптон» (1:0) в матче 35-го тура соревнования. В игре с «волками» единственный мяч забил полузащитник Кевин Де Брёйне, который покинет «горожан» по окончании сезона.

На четвёртой строчке располагается «Ньюкасл Юнайтед», заработавший 62 очка. Однако у команды Эдди Хау есть матч в запасе. «Челси» с 60 очками после 34 туров занимает пятое место.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встретится с «Саутгемптоном». Игра состоится 10 мая и пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

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