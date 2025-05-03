Игнашевич высказался о нынешнем положении Далера Кузяева в «Гавре»

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич высказался о полузащитнике французского «Гавра» Далере Кузяеве. Футболист не выходил на поле с 6 января.

«Если Кузяев решился на переход в «Гавр», значит, он уже был правильным. Мы не можем судить футболиста, если он принимает решение. Конечно, я его лично поддерживаю в этом переходе и надеюсь, что его дела наладятся. Я не знаю причины, по которой он не играет.

Сменился тренер, и он тут же сел на скамейку запасных, но Далер — парень с характером. Надеюсь, у него хватит сил, терпения, а опыта у него не занимать в таких ситуациях. Надеюсь, он выправит положение дел. Не поздно ли он перешёл в европейский чемпионат? Нет, не поздно», — приводит слова Игнашевича Metaratings.

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за «Гавр» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 5 млн.