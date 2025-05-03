«Париж» впервые за 46 лет сыграет в чемпионате Франции

«Париж» впервые за 46 лет вышел во французскую Лигу 1.

В 33-м туре Лиги 2 парижская команда сыграла вничью с «Мартигом» (1:1) и набрала 66 очков. Таким образом, «Париж» не опустится ниже второй строчки. До конца нынешнего сезона Лиги 2 остался один тур. Ближайший преследователь парижской команды в лице «Метца» заработал 62 очка. На первом месте находится «Лорьян», набравший 68 очков после 33 туров.

Последний раз «Париж» играл во французском чемпионате в сезоне-1978/1979. Отметим, что первый раз с сезона-1989/1990 в высшем дивизионе Франции сыграют два клуба из Парижа, одним из которых является «ПСЖ».

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