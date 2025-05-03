Результаты матчей чемпионата Франции 2 мая

В пятницу, 3 мая, состоялся один матч 32-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результат матча чемпионата Франции 2 мая:

«Ницца» — «Реймс» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда Луиса Энрике набрала 78 очков за 31 матч. Парижане уже обеспечили себе чемпионства в нынешнем сезоне Лиги 1. Второе место занимает «Марсель», заработав 58 очков. На третьей строчке располагается «Ницца», у которой стало 57 очков. «Реймс» с 33 очками находится на 13-й строчке. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (27) и «Монпелье» (16). «Гавр» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей.