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Арне Слот поделился мыслями о преимуществах досрочного чемпионства «Ливерпуля»

Арне Слот поделился мыслями о преимуществах досрочного чемпионства «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о том, насколько большое преимущество в плане планирования даёт ему досрочная победа в английской Премьер-лиге. «Красные» обеспечили себе чемпионство после победы в матче с «Тоттенхэмом» (5:1) в матче 35-го тура. Встреча проходила 27 апреля.

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
5 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Соланке – 12'     1:1 Диас – 16'     2:1 Мак Аллистер – 24'     3:1 Гакпо – 34'     4:1 Салах – 63'     5:1 Удоджи – 69'    

«Есть очень много вещей, которые влияют на следующий сезон. То, что некоторые команды едут на клубный чемпионат мира, — это преимущество, да или нет? Я думаю, что главное преимущество победы в лиге в том, что до сих пор, если я общался с новыми игроками, которых мы хотели привлечь, я всегда говорил им, что наши болельщики действительно особенные и что играть в этом клубе — это нечто особенное. Думаю, раньше мне даже не было необходимости напоминать им об этом, но после воскресенья я думаю, что мне точно больше никогда не придётся говорить кому-либо, какие у нас особенные болельщики, ведь это было невероятно.

Не только потому, что было много эмоций, но и потому, что они не вышли на поле. Сколько раз я видел, как команды выигрывают лигу, а на поле происходит нашествие фанатов, и через две минуты все говорят: «Да, что мы здесь делаем? Пойдёмте внутрь». Но они все остались на трибунах, и празднование было невероятным. И не только после игры, но и во время неё. Победа в лиге и наличие таких болельщиков, я думаю, привлекает всех игроков, которых мы хотим пригласить, и это, безусловно, полезно. Но полезно ли то, что мы выиграли лигу сейчас, уже для следующего сезона, — сказать сложно», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

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