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Черчесов рассказал, что чувствовал народную любовь, когда выступал за «Спартак»

Черчесов рассказал, что чувствовал народную любовь, когда выступал за «Спартак»
Станислав Черчесов
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Российский специалист Станислав Черчесов рассказал о проявлениях народной любви во времена выступлений за «Спартак». Черчесов играл за красно-белых с 1984 по 1988 год, в 1993, 1995 и в 2002 году.

— Выходя на улицу, вы понимали, что люди смотрят на вас с мыслью: «Это же Станислав Черчесов»?
— Такое было. Естественно, нас узнавали. Понятно, не было столько Интернета и всякого такого. Но я не помню, чтобы я за такси платил. Потому что ты стоишь на тротуаре, машина останавливается, спрашивают: «Куда довезти?» Нас довозили.

Это была абсолютно другая жизнь, Советский Союз. Но любовь к нашему клубу была всегда. Неслучайно «Спартак» называют народной командой. У нас была многомиллионная армия болельщиков, да и мы давали результат. Люди нас любили, — сказал Черчесов в интервью «Okko Спорт».

Помимо «Спартака», Черчесов выступал за владикавказскую «Аланию», московский «Локомотив», дрезденское «Динамо», австрийские «Тироль» и «Ваккер».

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