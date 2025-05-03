Черчесов рассказал, что чувствовал народную любовь, когда выступал за «Спартак»

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал о проявлениях народной любви во времена выступлений за «Спартак». Черчесов играл за красно-белых с 1984 по 1988 год, в 1993, 1995 и в 2002 году.

— Выходя на улицу, вы понимали, что люди смотрят на вас с мыслью: «Это же Станислав Черчесов»?

— Такое было. Естественно, нас узнавали. Понятно, не было столько Интернета и всякого такого. Но я не помню, чтобы я за такси платил. Потому что ты стоишь на тротуаре, машина останавливается, спрашивают: «Куда довезти?» Нас довозили.

Это была абсолютно другая жизнь, Советский Союз. Но любовь к нашему клубу была всегда. Неслучайно «Спартак» называют народной командой. У нас была многомиллионная армия болельщиков, да и мы давали результат. Люди нас любили, — сказал Черчесов в интервью «Okko Спорт».

Помимо «Спартака», Черчесов выступал за владикавказскую «Аланию», московский «Локомотив», дрезденское «Динамо», австрийские «Тироль» и «Ваккер».