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Де Брёйне рассказал о реакции партнёров по команде на его уход из «Манчестер Сити»

Де Брёйне рассказал о реакции партнёров по команде на его уход из «Манчестер Сити»
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Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сообщил, что у него состоялся разговор с партнёрами по команде после новости о его уходе из клуба.

«Многие товарищи по команде общались со мной [после новости об уходе из клуба]. Думаю, им тоже грустно из-за этой ситуации, но иногда в жизни всё происходит именно так. Считаю, то, как я играю и как веду себя, будучи игроком «Манчестер Сити», — это то, как должен поступать каждый. Я выкладываюсь полностью и хочу выиграть матч, это значит много для меня», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

В начале апреля бельгийский футболист объявил, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона. Де Брёйне выступает за «горожан» с 2015 года.

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