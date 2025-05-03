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Гвардиола: игроки, как Де Брёйне, — не про титулы и цифры, они остаются в сердцах людей

Гвардиола: игроки, как Де Брёйне, — не про титулы и цифры, они остаются в сердцах людей
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил влияние атакующего полузащитника Кевина Де Брёйне на «горожан». В начале апреля 33-летний футболист объявил об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Есть такие игроки, как Серхио [Агуэро], как Кевин, как Винни [Компани], которые находятся в сердцах людей. Они не про титулы и цифры. Они внесли вклад в игру, показав свою любовь к ней и страсть. Кевин уже 10 лет выступает в составе «Манчестер Сити» и помог выиграть нам абсолютно всё, и он по-прежнему в команде», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Де Брёйне играет за «горожан» с 2015 года. За этот период он принял участие 418 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами.

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