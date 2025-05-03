«Балтика» объявила о солд-ауте на матче с «Торпедо», в котором может оформить выход в РПЛ

Официальный телеграм-канал калининградской «Балтики» объявил о полной продаже всех билетов на домашний матч 31-го тура Мелбет Первой лиги с московским «Торпедо», который пройдёт 3 мая и начнётся в 19:00 мск.

«Официально: все билеты на битву лидеров проданы! До встречи на «Ростех Арене», бело-синие!» — гласит текст поста пресс-службы «Балтики» о солд-ауте.

За четыре тура до финиша сезона «Балтика» лидирует в Первой лиге, набрав 66 очков в 30 матчах. Второе место с 55 очками занимает московское «Торпедо», на третьей строчке таблицы с 54 очками находится новороссийский «Черноморец». Для оформления прямого выхода в РПЛ калининградцам достаточно набрать хотя бы одно очко, также «Балтику» выведет в элитный дивизион любая потеря очков со стороны «Черноморца».

Видео: «Балтика» разгромила «Урал» в матче 30-го тура Первой лиги