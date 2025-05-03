Де Брёйне ответил на вопрос о своём будущем

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне признался, что по-прежнему не знает, где он продолжит свою карьеру.

«Я не знаю, к сожалению. Я думаю, что доказал, что могу продолжить играть, иначе я бы не сделал всего того, что показал в последний месяц», – приводит слова бельгийца журналист Фабрицио Романо.

В начале апреля 33-летний бельгиец принял решение покинуть клуб нынешним летом. Действующий контракт Кевина рассчитан до 30 июня, после чего он получит статус свободного агента. Ранее «Манчестер Сити» предложил своему капитану новый контракт на один сезон, но со значительным уменьшением заработной платы.

В нынешнем сезоне Де Брёйне провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах. Хавбек забил в них шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в € 27 млн.

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