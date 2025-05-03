Тедеев обратился в раздевалке к игрокам «Акрона» после победы над махачкалинским «Динамо»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев обратился к футболистам своей команды в раздевалке после домашней победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Я хочу вам что сказать, пацаны. Тяжёлый был матч. Но сегодня была команда. Сегодня все люди, которые находились в команде — на скамейке запасных, во время игры на поле — был единый… видно было, что это была команда. Вот это самое главное. Поэтому я вам безумно благодарен.

Да, это очень важные три очка — наверное, самые важные три очка в 2025 году, пока на сегодняшний день это так. Они нам дались очень тяжело. Если в первом тайме мы имели определённое преимущество, то видите, что происходит, когда где-то что-то чуть-чуть пошло не так. А всё, что пошло не так — это связано с нашей головой, поверьте. Мы на большее способны сто процентов. Ваши мозги должны помогать вашим мышцам, вот это очень важно, пацаны.

Сегодня вы большие молодцы, я очень переживал. Три дня чтобы я вас не видел!» — приводит слова Тедеева на видео официальный телеграм-канал «Акрона».

«Акрон» набрал 32 очка в 27 матчах своего дебютного сезона в РПЛ и поднялся на промежуточное девятое место. От зоны стыковых матчей красно-чёрных отделяют девять очков при игре в запасе у конкурентов.

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