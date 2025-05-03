Микель Артета обратился к «Ливерпулю» по случаю досрочного чемпионства клуба в АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал досрочное чемпионство «Ливерпуля» в АПЛ.

«Пользуясь случаем, поздравляю с «Ливерпуль» с чемпионством. Их команда продемонстрировала стабильность и заслужила титул», — приводит слова Артеты Metro.

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1), что позволило ему досрочно завоевать золотые медали чемпионата.

Всего в текущем розыгрыше АПЛ в активе «Ливерпуля» 82 набранных очка в 34 встречах. Второе место занимает «Арсенал», у которого 67 очков при таком же количестве матчей.

«Ливерпуль» празднует чемпионство: