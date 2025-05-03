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Флик высказался о реакции Индзаги на игру 17-летнего Ямаля в полуфинале Лиги чемпионов

Флик высказался о реакции Индзаги на игру 17-летнего Ямаля в полуфинале Лиги чемпионов
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал слова наставника миланского «Интера» Симоне Индзаги, который похвалил вингера «блауграны» Ламина Ямаля после первого полуфинального матча Лиги чемпионов между командами (3:3).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан, Италия
0:1 Тюрам – 1'     0:2 Думфрис – 21'     1:2 Ямаль – 24'     2:2 Ф. Торрес – 38'     2:3 Думфрис – 64'     3:3 Зоммер – 65'    

«Я думаю, что Ямаль действительно особенный игрок. Я уже много раз говорил, что Ламин – гений. Делать всё это в 17 лет… Невероятно», — цитирует Флика The Guardian.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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