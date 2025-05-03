Фабрегас отреагировал на слухи о возможном назначении в «Рому»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас ответил на вопрос о своём возможном назначении в «Рому».

«Не могу сказать ничего нового, потому что ничего нет. Вы знаете больше, чем я. Мне нечего к этому добавить. У меня всё хорошо здесь, в моём будущем нет ничего нового. Слухи меня не интересуют», — приводит слова Фабрегаса сайт журналиста Альфредо Педуллы.

37-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2023 году. Специалист возглавлял молодёжную команду «Комо» до 19 лет. Позднее Сеск занимал должность исполняющего обязанности главного тренера и ассистента. В 2024 году Фабрегас официально возглавил итальянский клуб.

Команда Сеска Фабрегаса занимает 11-е место в чемпионате Италии, заработав 42 очка по итогам 34 встреч. В следующем матче «Комо» дома сыграет с «Пармой» в рамках итальянской Серии А.