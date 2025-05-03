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Валерий Карпин назвал самого влиятельного человека из контактов в телефоне

Валерий Карпин назвал самого влиятельного человека из контактов в телефоне
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самом влиятельном человеке, чей контакт есть в его телефоне.

«Какой самый звёздный контакт есть в моем телефоне? Александр Валерьевич Дюков. Да, самый влиятельный — Александр Валерьевич», — сказал Карпин в видео, опубликованном пресс-службой Bandeja Cup в телеграм-канале.

Напомним, 56-летний специалист Валерий Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года. До момента ухода из ростовской команды наставник совмещал работу в клубе и сборной.

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