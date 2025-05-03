Хосеп Гвардиола раскрыл свою тренерскую ошибку, которая привела к неудачам «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал свою тренерскую ошибку, которая привела к неудачам «горожан» в текущем сезоне.

«Теперь я размышляю, почему О’Райли не играл в ноябре, декабре, январе, феврале… И Джеймс Макэйти тоже. Я должен был их выпустить на поле! В тот момент я думал, что они, возможно, ещё не готовы, а теперь посмотрите, что произошло. Они готовы, вот почему они играют», — приводит слова Гвардиолы Goal.

После 35 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка.

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