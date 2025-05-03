Семшов: у «Локомотива» не осталось задач, «Оренбург» ещё имеет шансы спастись от вылета

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Оренбургом».

«У «Локомотива» по большому счету не осталось турнирных задач в нынешнем чемпионате, но им захочется реабилитироваться за вылет из Кубка России. «Оренбург» ещё имеет призрачные шансы спастись от прямого вылета и попасть в стыковые матчи. Их многие похоронили, но они воскресли. В последних матчах они показывают неплохой футбол. Думаю, что «Оренбург» ещё поборется за выживание», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Оренбург» пройдёт на столичной «РЖД Арене» 3 мая и начнётся в 17:00 мск. Железнодорожники с 45 очками в 26 матчах занимают шестое место и уже утратили даже математические шансы на чемпионство, а 30 апреля выбыли из Фонбет Кубка России, со счётом 0:2 уступив «Ростову» в домашнем матче второго этапа полуфинала нижней сетки пей-офф (Пути регионов).

«Оренбург» набрал 17 очков в 26 матчах и занимает предпоследнее, 15-е место — в зоне прямого вылета. Отставание южноуральцев от зоны стыковых матчей составляет шесть очков, в четырёх последних играх они одержали две победы.

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