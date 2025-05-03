Григорян оценил значимость вратаря Агкацева для «Краснодара» на примере Кордобы

Российский тренер Александр Григорян высказался о значении голкипера Станислава Агкацева для «Краснодара».

«Агкацев и нынешний «Краснодар» — это стилистически единое целое. Взаимопонимание между вратарем и целой группой игроков краснодарского клуба просто впечатляет. Достаточно обратить внимание, что форвард Кордоба успешно принимает передачи Агкацева под любым давлением. Это огромное достижение», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Станислав Агкацев получил травму пальца в концовке матча 26-го тура РПЛ «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар», отбитый им ценой повреждения пенальти позволил «быкам» сохранить победу со счётом 3:2. При этом голкипер с высокой вероятностью примет участие в домашней игре 27-го тура с казанским «Рубином».

«Краснодар» имеет возможность впервые в клубной истории стать чемпионом России, за четыре тура до финиша «быки» лидируют в чемпионате, опережая «Зенит» на четыре очка.

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