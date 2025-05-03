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Алексей Гасилин высказался о влиянии 36-летнего Артёма Дзюбы на игру «Акрона»

Алексей Гасилин высказался о влиянии 36-летнего Артёма Дзюбы на игру «Акрона»
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Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил степень влияния 36-летнего нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы на игру его команды. В домашней встрече 27-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0) Дзюба записал на свой счёт единственный гол матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дзюба – 74'    

«Конечно, очень велико влияние Артёма Дзюбы в этой команде. Посмотрите, как великолепно Дзюба ведёт единоборства! Он пробегает не такое большое расстояние в среднем за матч, зато процент выигранных единоборств у него просто колоссальный. Он играет головой, сам забивает и делает скидки на партнеров», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

36-летний форвард Артём Дзюба подписал контракт с тольяттинским «Акроном» на правах свободного агента 12 сентября 2024 года. В текущем сезоне на его счету 21 матч за красно-чёрных во всех турнирах, 10 забитых мячей и пять результативных передач.

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