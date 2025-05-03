Один из лидеров «Барселоны» Кунде сделал заявление о травме перед второй игрой с «Интером»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал свою травму, полученную в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера» (3:3). Французский футболист выбыл примерно на три недели.

«Я очень разочарован, что получил травму именно в этот момент сезона, когда всё на кону… Но иногда ты не можешь контролировать это. Верю, что команда сделает своё дело независимо от того, кто на поле. Спасибо всем за поддержку – это многое для меня означает», – написал Кунде на своей страничке в одной из социальных сетей.

В текущем сезоне Кунде забил четыре гола и отдал восемь результативных передач в 53 матчах.

Ответный матч «Интер» — «Барселона» состоится 6 мая. Начало — в 22:00 мск.

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