«Барселона» хочет подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает El Nacional.

Каталонский клуб подписал соглашение со спортивным брендом Nike, и этот контракт стал самым прибыльным в истории футбола. Кроме этого, «Барселона» получит процент от трансфера Жана-Клера Тодибо из «Ниццы» в «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что сумма составит около € 8,5 млн.

Теперь «блаугранас» верят, что могут вернуться к финансовой стабильности и обсуждают возможность подписания Эрлинга Холанда. Трансфер 24-летнего норвежца является давней мечтой президента клуба Жоана Лапорты и руководство верит, что сможет убедить Эрлинга.

Сообщается, что важным фактором является разговор Хосепа Гвардиолы с самим норвежцем, в котором испанец порекомендовал футболисту выбрать «Барселону», если тот захочет покинуть «Манчестер Сити». По словам Пепа, Эрлинг получит там долгосрочный проект, где сможет быть лидером атаки и побеждать.

В этом сезоне Холанд забил 30 голов и отдал четыре ассиста в 40 матчах на клубном уровне. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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