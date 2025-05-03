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«К чёрту этого плаксу Месси». Фанаты «Интер Майами» обрушились с критикой на аргентинца

«К чёрту этого плаксу Месси». Фанаты «Интер Майами» обрушились с критикой на аргентинца
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Американский «Интер Майами» вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ, проиграв в серии полуфинальных матчей «Ванкувер Уайткэпс» (1:1 и 1:3). После неудачного результата фанаты «цапель» обрушились с критикой на капитана своего клуба Лионеля Месси.

JAKE BUCKLEY: Эта защита «Интер Майами», пожалуй, самая плохая защита в истории профессионального футбола.
James: Как Маскерано получил эту работу, лол?
ThePessiLad: Как болельщик «Интер Майами» с момента его основания я хочу, чтобы Месси ушёл из моего клуба. Он тормозит развитие команды. Пожалуйста, Бекхэм, скажи ему найти новый клуб. Нам нужны трофеи, а не заканчивающие игроки.
Laisser Maeda: К чёрту этого плаксу Месси и этого дерьмового старого Суареса!
Kody Cicale: Обязательно сделайте заявление об исчезновении Месси.

Напомним, в финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ «Ванкувер Уайткэпс» сыграет с мексиканским «Крус Асуль». Игра состоится 1 июня.

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