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Черчесов рассказал, как «Спартак» справился с Марадоной в Кубке европейских чемпионов

Черчесов рассказал, как «Спартак» справился с Марадоной в Кубке европейских чемпионов
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Экс-голкипер московского «Спартака» Станислав Черчесов рассказал, какие меры противодействия к выступавшему за «Наполи» легендарному Диего Марадоне решил применить главный тренер красно-белых Олег Романцев в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов — 1990/1991.

«Олег Иванович решил, что именно в этой игре, хотя мы это никогда не делали, персонально Кульков против него играл. Вася полностью справился, если были какие-то шероховатости, мы его страховали, партнёры. Ну, 0:0, мы не помню сколько раз центр поля перешли, но отстояли ворота.

А дома уже при своих трибунах… вот при той ситуации, что вы говорите (Диего Марадона прилетел на матч отдельно от своей команды на частном самолёте. — Прим. «Чемпионата») — понятно, великий футболист, но футбол — это командный вид спорта, и когда вот такие случаются вещи, согласитесь, что это команду сильнее не делает, в плане духа, что ли. А мы готовились, мы чётко понимали, чего мы хотим, и 0:0, дополнительное время, при такой армии болельщиков — полный стадион! — по пенальти мы выиграли. А Марадона вышел на замену, понятно, добавил определённого такого перчика, что ли, — но по большому счёту, кроме как пенальти, он ничего особенного не сделал», — рассказал Черчесов в интервью «Okko Спорт».

В розыгрыше Кубка европейских чемпионов сезона-1990/1991 осенью 1990 года московский «Спартак» в 1/8 финала встретился с итальянским «Наполи», за который в тот момент выступал Диего Марадона. После ничьих со счётом 0:0 в первой выездной игре и в основное и дополнительное время домашней ответной советские футболисты выиграли со счётом 5:3 серию пенальти благодаря точным ударам Валерия Карпина, Игоря Шалимова, Валерия Шмарова, Василия Кулькова и Александра Мостового. Одолев «Наполи», «Спартак» в 1/4 финала прошёл мадридский «Реал» (0:0 дома, 3:1 на выезде) и уступил в полуфинале марсельскому «Олимпику»(1:3 дома, 1:2 на выезде).

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