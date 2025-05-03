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В «Реале» определились с заменой для Ферлана Менди — AS

В «Реале» определились с заменой для Ферлана Менди — AS
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Мадридский «Реал» проявляет предметный интерес к 27-летнему левому защитнику «Милана» Тео Эрнандесу. Об этом сообщает AS.

По информации источника, французский футболист соответствует всем требованиям, предъявляемым «сливочными». Эрнандес является опытным игроком, легко адаптируемым к чемпионату Испании. Также его контракт с «Миланом» заканчивается летом 2026 года, из-за чего он будет доступен по приемлемой цене.

Тео Эрнандес является выпускником академии мадридского «Атлетико». С 2017 по 2019 год он уже являлся футболистом «Реала».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Эрнандеса с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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