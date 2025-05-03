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3 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, АПЛ, результаты плей-офф НХЛ, НБА, теннис, снукер, бокс

Гол Де Брёйне принёс победу «Сити», Калинская — в парном финале Мадрида. Главное к утру
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«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ благодаря голу Кевина Де Брёйне, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал грунтового «тысячника» в Мадриде в парном разряде, гол и передача Алексея Торопченко помогли «Сент-Луис Блюз» сравнять счёт в серии Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ.
  2. Калинская и Кырстя уверенно вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде.
  3. Гол и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег» и сравнять счёт в серии.
  4. «Локомотив» предложил € 300 тыс. за Камара из марокканского «Ренессанса» — AfricaFoot.
  5. «Арсенал» провёл переговоры с Дьёкерешем, «канониры» могут купить его за € 60-70 млн — Sky.
  6. Определились финалисты грунтового «Мастерса» в Мадриде.
  7. Российский баскетболист Голдин получил приглашение на драфт-комбайн НБА — 2025.
  8. «Хьюстон» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Голден Стэйт», у Стефена Карри 29 очков.
  9. Сборная Канады U18 всухую обыграла Словакию и вышла в финал юношеского ЧМ по хоккею.
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