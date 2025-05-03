Гол Де Брёйне принёс победу «Сити», Калинская — в парном финале Мадрида. Главное к утру

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ благодаря голу Кевина Де Брёйне, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал грунтового «тысячника» в Мадриде в парном разряде, гол и передача Алексея Торопченко помогли «Сент-Луис Блюз» сравнять счёт в серии Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».