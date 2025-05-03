Гол Де Брёйне принёс победу «Сити», Калинская — в парном финале Мадрида. Главное к утру
«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ благодаря голу Кевина Де Брёйне, российская теннисистка Анна Калинская пробилась в финал грунтового «тысячника» в Мадриде в парном разряде, гол и передача Алексея Торопченко помогли «Сент-Луис Блюз» сравнять счёт в серии Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Де Брёйне помог «Манчестер Сити» обыграть «Вулверхэмптон» в матче 35-го тура АПЛ.
- Калинская и Кырстя уверенно вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде.
- Гол и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег» и сравнять счёт в серии.
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