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Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 3 мая

Расписание матчей РПЛ сезона-2024/2025 3 мая
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Сегодня, 3 мая, в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 3 мая (время — московское):

17:00. «Локомотив» — «Оренбург»;
19:30. «Краснодар» — «Рубин».

После 26 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 58 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 54 очка после 26 матчей. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА. Команда Марко Николича набрала 51 очко. В зоне прямого вылета находятся «Факел» (15) и «Оренбург» (17).

Календарь РПЛ
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