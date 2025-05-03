Расписание матчей 31-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 3 мая, матчем «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» открылся 31-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.

Расписание матчей 31-го тура Первой лиги (время московское):

3 мая, суббота:

8:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» (идёт сейчас);

17:00. «Сочи» — «Арсенал»;

17:00. «Шинник» — «Черноморец»;

17:00. «Чайка» — «Алания»;

19:00. «Балтика» — «Торпедо».

4 мая, воскресенье:

15:00. «Сокол» — «Тюмень»;

15:00. «Уфа» — «Нефтехимик»;

17:00. «Ротор» — «Енисей»;

19:30. «Родина» — «Урал».

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (55), на третьем — «Черноморец» (54).

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