Расписание матчей 31-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Сегодня, 3 мая, матчем «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» открылся 31-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура.
Расписание матчей 31-го тура Первой лиги (время московское):
3 мая, суббота:
8:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» (идёт сейчас);
17:00. «Сочи» — «Арсенал»;
17:00. «Шинник» — «Черноморец»;
17:00. «Чайка» — «Алания»;
19:00. «Балтика» — «Торпедо».
4 мая, воскресенье:
15:00. «Сокол» — «Тюмень»;
15:00. «Уфа» — «Нефтехимик»;
17:00. «Ротор» — «Енисей»;
19:30. «Родина» — «Урал».
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 66 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (55), на третьем — «Черноморец» (54).
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