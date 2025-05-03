Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 3 мая

Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 3 мая
Комментарии

Сегодня, 3 мая, в 31-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 3 мая (время — московское):

8:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» (идёт сейчас);
17:00. «Сочи» — «Арсенал»;
17:00. «Шинник» — «Черноморец»;
17:00. «Чайка» — «Алания»;
19:00. «Балтика» — «Торпедо».

После 30 туров Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 66 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 55 очков. Замыкает тройку лидеров «Черноморец» с 54 очками.

Материалы по теме
Объявлены судейские назначения на матчи 31-го тура Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android