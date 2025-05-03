Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 3 мая

Сегодня, 3 мая, в 31-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 3 мая (время — московское):

8:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» (идёт сейчас);

17:00. «Сочи» — «Арсенал»;

17:00. «Шинник» — «Черноморец»;

17:00. «Чайка» — «Алания»;

19:00. «Балтика» — «Торпедо».

После 30 туров Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 66 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 55 очков. Замыкает тройку лидеров «Черноморец» с 54 очками.

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