Расписание матчей Первой лиги сезона-2024/2025 3 мая

Сегодня, 3 мая, в 31-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Первой лиги 3 мая (время — московское):
8:00. «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ» (идёт сейчас);
17:00. «Сочи» — «Арсенал»;
17:00. «Шинник» — «Черноморец»;
17:00. «Чайка» — «Алания»;
19:00. «Балтика» — «Торпедо».
После 30 туров Первой лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает калининградская «Балтика», которая набрала 66 очков. На второй строчке располагается московское «Торпедо», заработавшее 55 очков. Замыкает тройку лидеров «Черноморец» с 54 очками.
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