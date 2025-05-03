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«Краснодар» — «Рубин»: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» — «Рубин»: во сколько начнётся матч 27-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 3 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков за 26 матчей. «Рубин» заработал 39 очков после 26 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.

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