«Локомотив» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 3 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 45 очков за 26 матчей. «Оренбург» заработал 17 очков после 26 игр и располагается на 15-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.

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