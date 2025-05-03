«Краснодар» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 27-го тура начнётся в 19:30

Сегодня, 3 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре «быки» победили «Динамо» Махачкала со счётом 3:2, а казанский клуб обыграл «Факел» со счётом 2:1.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 58 очков за 26 матчей. «Рубин» заработал 39 очков после 26 игр. Подопечные Рашида Рахимова располагаются на седьмой строчке.

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