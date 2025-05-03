«СКА-Хабаровск» совершил камбэк и обыграл «КАМАЗ» в матче 31-го тура Первой лиги
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Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
03 мая 2025, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Моторин – 49' 1:1 Гаджимурадов – 54' 2:1 Гонгадзе – 76'
В начале первого тайма счёт в игре открыл нападающий «КАМАЗа» Даниил Моторин. На 54-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов восстановил равновесие. На 76-й минуте нападающий Георгий Гонгадзе вывел хозяев вперёд, забив с пенальти.
«СКА-Хабаровск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Алексея Поддубского набрала 47 очков за 31 матч. «КАМАЗ» заработал 36 очков после 31 игры и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 66 очков за 30 встреч.
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