«СКА-Хабаровск» совершил камбэк и обыграл «КАМАЗ» в матче 31-го тура Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «КАМАЗ» (Набережные Челны). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В начале первого тайма счёт в игре открыл нападающий «КАМАЗа» Даниил Моторин. На 54-й минуте полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов восстановил равновесие. На 76-й минуте нападающий Георгий Гонгадзе вывел хозяев вперёд, забив с пенальти.

«СКА-Хабаровск» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Алексея Поддубского набрала 47 очков за 31 матч. «КАМАЗ» заработал 36 очков после 31 игры и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 66 очков за 30 встреч.

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