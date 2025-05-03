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Станислав Черчесов объяснил, почему вратари ментально отличаются от полевых игроков

Станислав Черчесов объяснил, почему вратари ментально отличаются от полевых игроков
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Российский тренер и бывший голкипер московского «Спартака» Станислав Черчесов рассказал об отличиях менталитета вратарей от менталитета полевых игроков.

«Есть ли своя правда в том, что вратари ментально другие? Есть, но тебя профессия заставляет: ответственность, ошибаться нельзя, надо быть внимательным. Ты к игре готовишься — надо не только за себя, но и за товарищей, иногда надо выручить команду. Вот я был на ЦСКА — «Динамо» — если бы не Игорь, я не думаю, что было бы 0:0. Поэтому игрок может что-то себе позволить, не добежать, или поскользнуться, или я не знаю что, но вратарь — нет, поэтому у тебя изначально позиция, которая тебе не даёт быть легкомысленным, я бы так сказал. Хочешь не хочешь, это оставляет отпечаток», — рассказал Черчесов в интервью «Okko Спорт».

16 апреля на московской «ВТБ Арене» прошла ответная игра 1/2 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России между столичными «Динамо» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 0:0, который благодаря победе 2:1 в первом матче вывел в финал Пути РПЛ ЦСКА. Голкипер красно-синих Игорь Акинфеев отразил семь ударов в створ.

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