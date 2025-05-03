Игнашевич считает Акинфеева сильнейшим российским вратарём на текущий момент

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич ответил на вопрос, считает ли он вратаря красно-синих Игоря Акинфеева сильнейшим российским голкипером на текущий момент.

«Думаю, да. Несмотря на то что есть Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и другие вратари. Класс Игоря позволяет ему играть на самом высоком уровне даже в таком возрасте», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 39-летний Акинфеев принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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