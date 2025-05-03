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Хави может возглавить «Аль-Хиляль», сменив на посту тренера Жезуша — Плеттенберг

Хави может возглавить «Аль-Хиляль», сменив на посту тренера Жезуша — Плеттенберг
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави рассматривается в качестве кандидата на замену Жорже Жезушу, возглавлявшему саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, испанский специалист может занять пост тренера «Аль-Хиляля» в следующем сезоне. Ранее саудовский клуб объявил о расторжении контракта с Жезушем. СМИ сообщали, что он может возглавить бразильскую национальную команду.

Последним местом работы Хави была «Барселона», которую он тренировал с ноября 2021 года по июнь 2024 года. При руководстве 45-летнего специалиста сине-гранатовые выиграли чемпионат и Суперкубок Испании.

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