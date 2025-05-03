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Дзюба: теперь «Акрон» может спокойно играть, и я глобально выполнил всё, что хотел

Дзюба: теперь «Акрон» может спокойно играть, и я глобально выполнил всё, что хотел
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сообщил, что выполнил все поставленные перед собой задачи на нынешний сезон.

«Приятно, что решил все поставленные перед собой задачи. Но самое главное, что мы победили, ведь эта игра была очень важна с турнирной точки зрения. После победы над «Динамо» на 99% обеспечили себе место в Премьер‑Лиге на следующий сезон. Теперь можем спокойно играть и получать удовольствие без всякой нервотрёпки. И я глобально выполнил всё, что хотел», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На текущий момент на счету 36-летнего нападающего 239 голов в профессиональной карьере. Также Дзюба с 31 забитым мячом стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, опередив Александра Кержакова.

После 27 матчей чемпионата России «Акрон» набрал 32 очка и занимает девятое место.

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