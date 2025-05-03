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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о грядущем матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится завтра, 4 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Какие у вас ожидания от гостевого матча с действующим чемпионом «Зенитом» в следующем туре?
– У «Зенита» год столетия, и им больше нельзя ошибаться. Любое поражение – это всё, потеря чемпионства. Но и нам терять нечего. Обе команды будут играть с полной самоотдачей.

– А если брать более глобально, на что способен «Пари НН» в следующем сезоне, если сохранить такой крепкий по именам состав?
– Я бы не стал так далеко заглядывать в будущее. В футболе стабильность всегда временная, поэтому нельзя делать такие прогнозы заранее, — сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

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