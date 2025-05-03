«Арсенал» включился в борьбу за одного из лидеров «Аталанты» — Плеттенберг

«Арсенал» включил 27-летнего нападающего «Аталанты» Адемолу Лукмана в шорт-лист на грядущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на нигерийского футболиста также претендуют несколько других команд. Лукман намерен покинуть «Аталанту» грядущим летом.

В нынешнем сезоне Лукман принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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