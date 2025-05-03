Ерохин: только победа во всех турах может приблизить «Зенит» к чемпионству

Футболист «Зенита» Александр Ерохин поделился настроем команды на оставшуюся часть сезона. Петербуржцы становились чемпионами России в шести последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне клуб находится на втором месте в турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата.

«Хочется выигрывать в отдельных турнирах и в целом в каждом матче. Кубок — немногое другое, другая философия. В одном-двух матчах определяется, кто проходит дальше. Так на первый план выходят характер, борьба.

Каждый из нас верит, что шансы на чемпионство остаются. Есть ещё четыре игры, но ситуация непростая — все понимают, что нужно приложить максимум усилий. Только победа во всех четырёх турах может приблизить нас к чемпионству», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.