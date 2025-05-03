Экс-тренер «Спартака» Ваноли на несколько секунд потерял сознание во время матча Серии А

Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли на несколько секунд потерял сознание во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Венецией» (1:1). Инцидент произошёл после того, как в пользу туринской команды был назначен 11-метровый удар.
Фото: Кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»
Фото: Кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»
Итальянский специалист подошёл к защитнику Гильермо Марипану, чтобы дать ему указания. Затем Ваноли стало плохо, и он упал на газон. Через несколько секунд он поднялся. Как сообщает издание La Repubblica, причиной случившегося мог стать скачок давления, обусловленный эмоциональным перенапряжением.
Ваноли занимал должность главного тренера московского «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года.
Как появился «Спартак»: