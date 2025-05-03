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Экс-тренер «Спартака» Ваноли на несколько секунд потерял сознание во время матча Серии А

Экс-тренер «Спартака» Ваноли на несколько секунд потерял сознание во время матча Серии А
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Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли на несколько секунд потерял сознание во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Венецией» (1:1). Инцидент произошёл после того, как в пользу туринской команды был назначен 11-метровый удар.

Фото: Кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

Фото: Кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

Итальянский специалист подошёл к защитнику Гильермо Марипану, чтобы дать ему указания. Затем Ваноли стало плохо, и он упал на газон. Через несколько секунд он поднялся. Как сообщает издание La Repubblica, причиной случившегося мог стать скачок давления, обусловленный эмоциональным перенапряжением.

Италия — Серия А . 35-й тур
02 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
1 : 1
Венеция
Венеция
0:1 Перес – 36'     1:1 Влашич – 77'    

Ваноли занимал должность главного тренера московского «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года.

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