Экс-тренер «Спартака» Ваноли на несколько секунд потерял сознание во время матча Серии А

Главный тренер «Торино» Паоло Ваноли на несколько секунд потерял сознание во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Венецией» (1:1). Инцидент произошёл после того, как в пользу туринской команды был назначен 11-метровый удар.

Фото: Кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

Фото: Кадр из трансляции «Матч! Футбол 1»

Итальянский специалист подошёл к защитнику Гильермо Марипану, чтобы дать ему указания. Затем Ваноли стало плохо, и он упал на газон. Через несколько секунд он поднялся. Как сообщает издание La Repubblica, причиной случившегося мог стать скачок давления, обусловленный эмоциональным перенапряжением.

Ваноли занимал должность главного тренера московского «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года.

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