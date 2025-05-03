«Челси» проявляет интерес к 19-летнему таланту из «Аякса» — Sky Sports

«Челси» внимательно следит за 19-летним защитником «Аякса» Йоррелом Хато. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, лондонский клуб может приобрести нидерландского футболиста грядущим летом.

В нынешнем сезоне Хато принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Также Хато сыграл шесть матчей в составе взрослой сборной Нидерландов, где сделал ассист.

Сколько стоят молодые футболисты: