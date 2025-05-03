Рангник раскритиковал боссов «Манчестер Юнайтед» за трансферы и назначение Аморима

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подверг критике руководство «красных дьяволов» за осуществлённые трансферы и назначение Рубена Аморима на пост главного тренера команды.

«Боссам «Манчестер Юнайтед» нужно было изменить несколько основных вещей с тех пор, как на новых футболистов было потрачено £ 700 млн или даже £ 750 млн. При этом в турнирной таблице команда находится ниже, чем раньше. На самом деле они могли бы спасти сезон, если бы победили в Лиге Европы, ведь тогда клуб попадёт в Лигу чемпионов. Всё остальное станет разочарованием.

Аморим? Они подписали контракт с тренером в середине сезона, который играет с тремя или пятью защитниками, а состав был сформирован на основе системы с четырьмя защитниками», — сказал Рангник для Canal+.

Аморим занял пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» в минувшем ноябре. После 34 туров АПЛ манкунианцы набрали 39 очков и занимают 14-е место.

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