ЭСК поддержала решение судьи не удалять Барриоса на 58-й минуте матча с «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала решение главного арбитра матча 26-го тура между московским «Динамо» и «Зенитом» (1:1) Виталия Мешкова не удалять полузащитника гостей Вильмара Барриоса на 58-й минуте встречи.

«Вильмар Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьёзного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита», — написано на официальном сайте РФС.

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