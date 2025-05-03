ЭСК поддержала решение судьи не удалять Барриоса на 58-й минуте матча с «Динамо»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно поддержала решение главного арбитра матча 26-го тура между московским «Динамо» и «Зенитом» (1:1) Виталия Мешкова не удалять полузащитника гостей Вильмара Барриоса на 58-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18' 1:1 Гладышев – 41'
«Вильмар Барриос сыграл в мяч в единоборстве с Луисом Чавесом, после чего совершил безрассудный контакт открытой стопой левой ноги в область бутсы соперника (низкий контакт). В частичном контакте правой ногой Барриоса с ногой соперника нет элементов серьёзного нарушения правил. Судье следовало вынести предупреждение за безрассудное поведение игроку «Зенита», — написано на официальном сайте РФС.
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