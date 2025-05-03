Непомнящий: сожалею, что Личку убрали, но не думаю, что «Динамо» будет сложно его заменить

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об увольнении Марцела Лички из «Динамо». Чешский специалист возглавлял бело-голубых с июня 2023 года.

«Честно говоря, не понимаю логики работодателей, по каким критериям они приглашают и увольняют тренеров, чем они руководствуются. Для меня Личка — тренер, который много чего привнёс в игру «Динамо». Его обвиняют в том, что в обороне было не очень ладно. Но там есть объективные причины: выпадал из игры то один, то другой. Я сожалею о том, что Личку убрали. Не думаю, что будет сложно заменить Личку. У нас сейчас много отечественных специалистов без дела», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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