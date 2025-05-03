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ЭСК признала ошибочным решение не назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»

ЭСК признала ошибочным решение не назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Рубином»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала ошибочным решение главного арбитра матча 26-го тура между «Рубином» и «Факелом» (2:1) Романа Сафьяна не назначать пенальти в ворота воронежской команды на 80-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Защитник «Факела» Альберт Габараев длительно задерживает рукой нападающего «Рубина» Руслана Безрукова. Данная задержка влияет на атакующего игрока, который теряет баланс своего тела при попытке сыграть в мяч», — написано на официальном сайте РФС.

После 26 туров РПЛ «Факел» набрал 15 очков и занимает 16-е место. «Рубин» заработал 39 очков и располагается на седьмой строчке.

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