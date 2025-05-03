Гусев рассказал, как проходит подготовка «Динамо» к матчу с «Крыльями Советов»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о подготовке команды к матчу 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который состоится 5 мая.

«Мне всё знакомо, никаких проблем в общении с ребятами, они все требования знают, понимают. Я им сразу сказал, что это не мои требования, это требования современного футбола.

Прекрасно понимаем, что нам в каждом матче надо побеждать, другого быть не может, чтобы мы могли зацепиться за медали. Сейчас готовимся к «Крыльям», кое-какие моменты нужно подкорректировать в наших оборонительных действиях, всё, что хорошее было, надо просто закрепить, мы же понимаем, что команда хорошая, футболисты сильные», — сказал Гусев в эфире «Динамо ТВ».

1 мая пресс-служба «Динамо» объявила, что Ролан Гусев будет исполнять обязанности главного тренера команды до конца текущего сезона. Гусев состоял в тренерском штабе Марцела Лички, который покинул бело-голубых также 1 мая.

Самая крупная победа «Динамо»: