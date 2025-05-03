Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги 1 со «Страсбургом», Доннарумма отсутствует

Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги 1 со «Страсбургом», Доннарумма отсутствует
Комментарии

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом», который состоится сегодня, 3 мая.

Франция — Лига 1 . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 18:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом в заявке отсутствует голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен провести ротацию в составе во встрече со «Страсбургом».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Видео
«Очень много сил и эмоций потратил на скамейке». Сафонов — о матче «Арсенал» — «ПСЖ» в ЛЧ

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android