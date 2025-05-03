Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Лиги 1 со «Страсбургом», Доннарумма отсутствует

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включён в заявку команды на матч 32-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом», который состоится сегодня, 3 мая.

При этом в заявке отсутствует голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике намерен провести ротацию в составе во встрече со «Страсбургом».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в шести из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском: