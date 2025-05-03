Анчелотти может возглавить сборную Бразилии на следующий день после «эль класико» — AS

Бразильская конфедерация футбола (CBF) хочет подписать контракт с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти 12 мая, на следующий день после матча «сливочных» с «Барселоной» в 35-м туре Примеры. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в CBF уверены, что итальянский специалист станет новым главным тренером бразильской национальной команды. Однако в Бразилии уважают желание Анчелотти не подписывать новых контрактов до момента, пока у «Реала» не останется шансов на чемпионство в Испании.

После 33 туров Ла Лиги «Королевский клуб» набрал 72 очка и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка.

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