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Агент Хайкина сообщил, что вратарь проходит процедуру получения норвежского паспорта

Агент Хайкина сообщил, что вратарь проходит процедуру получения норвежского паспорта
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Эмефи Атта, представляющий интересы российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, сообщил, что 29-летний футболист находится в процессе получения норвежского паспорта.

«Есть ли у Никиты желание сыграть за сборную России? Мы пока не обсуждали этот вопрос, потому что из России к нам никто не обращался. Сейчас Никита проходит процедуру получения норвежского паспорта. Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже. Если его пригласят в сборную России, то он примет решение. На данный момент я не знаю, что он думает по этому поводу», — приводит слова представителя Хайкина Sport24.

Хайкин выступает в составе «Будё-Глимт» с марта 2023 года. За этот период он принял участие в 217 матчах во всех турнирах, в 76 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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